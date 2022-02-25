بهدف تطوير الأداء.. “الصحة” توقع أكثر من 100 اتفاقية تعاون مع مستشفيات القطاع الخاص

وقعت وزارة الصحة، حزمة من الاتفاقيات تجاوزت أكثر من 100 اتفاقية تعاون مع مستشفيات القطاع الخاص في المملكة، وذلك لبناء الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والخاصة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقيات تعد مشروعاً تشاركياً بين القطاع الخاص والعام، يتمثل في تقديم الدعم والمتابعة، ونقل وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين بهدف تطوير الأداء، وتقديم الخبرات اللازمة لتحسين آليات تقديم الخدمة.
ويأتي ذلك استكمالاً لدور برنامج أداء الصحة في العمل على تحقيق مستهدفات الرؤية في تحسين كفاءة وجودة الخدمات وتسهيل الوصول لها، إلى جانب عمله بشكل تكاملي مع جميع الشركاء في الوزارات والبرامج في المنظومة الصحية لتحسين وإدارة الأداء على المستوى الوطني.
يُذكر أن برنامج “أداء الصحة” أحد أبرز برامج التحول في القطاع الصحي الممكنة لتحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية ورفع جودتها. وفق “أخبار 24”.