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جديد المحليات > “الأمن البيئي” يضبط 30 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا محليًا في عدد من مناطق المملكة
25/02/2022   10:05 م

“الأمن البيئي” يضبط 30 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا محليًا في عدد من مناطق المملكة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 30 مخالفًا لنظام البيئة، 19 مواطنًا، و8 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمَين من الجنسية المصرية، ومقيماً باكستانياً لنقلهم وبيعهم وتخزينهم 377 متراً مكعبًا من الحطب المحلي.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

‏‎وبيّن المالكي أن عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الأمن البيئي” يضبط 30 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا محليًا في عدد من مناطق المملكة

جديد المحليات
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