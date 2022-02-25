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رياضة > الحكام: “كاريلو” يستحق الطرد أمام التعاون في الجولة 17 للدوري
25/02/2022   11:21 م

الحكام: “كاريلو” يستحق الطرد أمام التعاون في الجولة 17 للدوري

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أكدت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن لاعب الهلال أندريه كاريلو كان يستحق الطرد بالبطاقة الحمراء أمام التعاون في الجولة 17 .

وأوضحت، أن حكم المباراة كان يجب عليه إشهار البطاقة الحمراء في وجه كاريلو لمنع تسجيل هدف محقق باستخدام اليد.

وحقق فريق الهلال فوزا مثيرًا على نظيره التعاون، بنتيجة 3-2، في الجولة الـ 17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي سياق آخر، أوضحت دائرة الحكام أن ركلة جزاء لاعب الهلال السابق مدالله العليان أمام التعاون في الجولة الـ 17 من الدوري قرار غير صحيح.

وأشارت إلى أن حارس الفتح ماكسيم كوفال كان يستحق الطرد بالبطاقة الحمراء أمام الفيحاء في الجولة 17 لدوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

الحكام: “كاريلو” يستحق الطرد أمام التعاون في الجولة 17 للدوري

رياضة
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