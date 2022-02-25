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جديد المحليات > “الصحة”: غير المحصن يلزمه الحجر 10 أيام إذا أصيب بكورونا
25/02/2022   11:25 م

“الصحة”: غير المحصن يلزمه الحجر 10 أيام إذا أصيب بكورونا

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أكدت وزارة الصحة أن غير المحصن يلزمه العزل المنزلي 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية على أن تكون آخر 3 أيام بلا أعراض للحمى، ودون استخدام خافض الحرارة، مع تحسن بقية الأعراض وحسب الوضع الصحي في توكلنا.

وأضافت إذا كانت الحالة المؤكدة مكتملة التحصين فإنه يلزم العزل المنزلي لمدة 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية على أن تكون آخر 24 ساعة بلا حمى ودون استخدام خافض الحرارة، مع تحسن بقية الأعراض وحسب الوضع الصحي في توكلنا.

وأشارت إلى أنه بعد إتمام فترة العزل وتحقق شروط التعافي فإنه لا يستدعي التأكيد بفحص مخبري، كما يمكن تلقي الجرعات المستحقة من اللقاح “الأساسية أو التنشيطية” بعد التعافي من الإصابة مباشرةً. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: غير المحصن يلزمه الحجر 10 أيام إذا أصيب بكورونا

جديد المحليات
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