ديربي جدة: 8 نجوم يستعدون للظهور الأول.. وغياب 10 لاعبين

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة أمام الأهلي، غدًا السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري المحترفين.
ويتصدر الاتحاد جدول المسابقة برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، أما الأهلي يمتلك 25 نقطة من 21 مباراة في المركز التاسع.
ومن المنتظر أن يشارك 8 لاعبين لأول مرة في ديربي جدة، 5 لاعبين من الأهلي و3 من الاتحاد، وذلك بعد انتقالهم خلال الميركاتو الشتوي الأخير.
ومن المتوقع أن يظهر 5 لاعبين في تشكيل الأهلي بديربي جدة لأول مرة هم البرازيلي كارلوس إدواردو ، الكاميروني فرانك كوم، والثلاثي المحلي أيمن يحيى وعبد الله المقرن وعلي مجرشي.وفق “أخبار 24”.
وعلى الجانب الآخر، قد يظهر في تشكيل الاتحاد كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرتغالي أندريه فيليبي، ومد الله العليان.
ويغيب 10 لاعبين عن موقعة الديربي بين الأهلي والاتحاد فلن يتواجد مع الاتحاد كل من أحمد حجازي وعبد العزيز الجبرين للإصابة، وسعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي بعد انتقالهما للهلال، بجانب المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي والمغربي كريم الأحمدي.
ويغيب عن الأهلي كل من علي الأسمري بسبب الإصابة، وسلمان المؤشر المبعد بقرار فني، إضافة للثنائي الذي استغنى الأهلي عنه، المتمثل في الجناح السنغالي الحسن نداو، والظهير التونسي حمدي النقاز.