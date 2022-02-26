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جديد المناطق > “أمانة الشرقية”: إنجاز عدة مراحل من تطوير طريق الملك عبدالعزيز بالدمام
26/02/2022   2:39 م

“أمانة الشرقية”: إنجاز عدة مراحل من تطوير طريق الملك عبدالعزيز بالدمام

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أنها أنجزت عدداً من أعمال التجهيز لمشروع تطوير امتداد طريق الملك عبد العزيز بالدمام، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة لبرنامج تطوير كفاءة شبكة الطرق بين المدن كافة، ومبادرات صيانة الطرق وتصميمها وفق المواصفات الجديدة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بن عادل بخرجي، أن مشروع تطوير امتداد طريق الملك عبد العزيز بالدمام، يهدف لربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الظهران الجبيل السريع، لتيسير حركة السير، وتسهيل الحركة المرورية للمركبات للقادم من وإلى أحياء وسط وشمال الدمام.

وأضاف أنه تم خلال أعمال التجهيز نزع الملكيات المتعارضة مع الشارع بعد أعمال التطوير، والتنسيق مع الجهات الخدمية لترحيل الخدمات المتعارضة مع أعمال التطوير كالشركة السعودية للكهرباء، والاتصالات وشركة المياه الوطنية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه تم خلال أعمال التطوير إنجاز عملية التطوير لـ 2 كيلومتر، بعرض الشارع 40 متراً، والانتهاء من إنشاء كامل قطاع الطريق بطول 600 م.ط، شاملا أعمال الردم وإنشاء طبقة القاعدة وطبقة الأساس الحجري لكامل عرض الطريق وكامل الطول.

“أمانة الشرقية”: إنجاز عدة مراحل من تطوير طريق الملك عبدالعزيز بالدمام

جديد المناطق
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