وزير البيئة: السلع الغذائية في المملكة مستقرة وبمستويات آمنة.. ونستبعد حدوث ندرة نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في المملكة مطمئنة ولا يوجد أي مخاوف بشأن وفرتها في الأسواق المحلية.
وقال تعليقاً على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، إن المملكة وفقاً لإستراتيجية الأمن الغذائي واللجان المشكلة لمتابعة تنفيذها؛ عززت مخزونات السلع الغذائية الأساسية للحفاظ على استقرار المعروض المحلي.
وأضاف أن سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية آمنة وموثوقة ومستمرة في ظل حجم الإنتاج المحلي للعديد من السلع الأساسية وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة للعديد منها، إضافة إلى تعدد مناشئ الاستيراد عالمياً، مستبعداً حدوث أي ندرة في المعروض نتيجة للأزمة.
ولفت الوزير إلى أن لجنة وفرة الغذاء المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي منعقدة بشكل مستمر خلال هذه الفترة لرصد وفرة المعروض من السلع الغذائية بالسوق المحلية، ومتابعة سلاسل الإمداد العالمية والمحلية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية (القمح، والأرز ، والسكر، وزيوت الطعام، ولحوم الدواجن، واللحوم الحمراء، والأسماك، والبيض، والحليب ومشتقاته، والخضراوات والفواكه، والتمور، والشعير، والذرة الصفراء ، وفول الصويا، والأعلاف الخضراء) جميعها عند المستويات الآمنة ولا توجد أي مخاوف من حدوث أي نقص في الكميات المعروضة. وفق “أخبار 24”.
وأكد قوة ومتانة منظومة الغذاء في المملكة، حيث لم تشهد أسواق السلع الغذائية في المملكة خلال جائحة كورونا أي نقص في المعروض، وصنفت المملكة إحدى أفضل الدول على مستوى العالم في وفرة الغذاء.