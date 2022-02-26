مستجدات كورونا.. الإصابات الجديدة والحالات الحرجة تواصل الانخفاض.. وحالات الشفاء عند مستوى مرتفع

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 537 حالة، بانخفاض قدره 127 حالة عن يوم أمس، لتستمر في المنحنى التنازلي الذي بدأته في 19 يناير 2022.
كما تسجل الحالات الحرجة انخفاضاً للأسبوع الرابع على التوالي، حيث بلغ إجماليها 612 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8994 حالة.
وعلى صعيد حالات التعافي، أظهر التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة الذي تصدره وزارة الصحة تسجيل 1085 حالة شقاء من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 721573 حالة، من أصل 743742 إصابة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
وتواصل مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة عملية تلقيح المواطنين والمقيمين باللقاح المضاد للفيروس، حيث تم إعطاء أكثر من 76 ألف جرعة لقاح جديدة، ليرتفع إجمالي الجرعات المعطاة إلى قرابة 60.8 مليون جرعة.