“الاتصالات” تعلن أول مزاد عالمي لترددات النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقد المزاد الأول من نوعه عالميًا في ترددات النطاق (2100) ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية (Non- Terrestrial Networks) (NTN) للجيل الخامس، في 23 من أغسطس المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستنشر وثيقة معلومات وقواعد المزاد في 26 من يونيو المقبل، ضمن خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023، والتوجه الاستراتيجي للهيئة في تمكين تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية.
وأوضحت أن عقد المزاد يعزز أدوارها كمنظّم رقمي ممكّن لتبني التقنيات اللاسلكية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، مما سيتيح تغطية المواقع النائية في المملكة بالتقنيات الحديثة للشبكات غير الأرضية، كما أن ترخيص الترددات من خلال المزاد سيمكن العموم من الحصول على خدمات إنترنت عالية السرعة في الطائرات، بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2020-2025م).
وأبانت أن عقد المزاد يأتي ضمن بيئة تنظيمية تحفز الاستثمارات في القطاع وتعزز كفاءة توزيع واستخدام الطيف الترددي بالمملكة، إذ ستسهم الترددات المطروحة في المزاد في تبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية، والاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والإنترنت على الطائرات. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة جميع المستثمرين والمهتمين في مجال الشبكات غير الأرضية محليًا ودوليًا إلى المشاركة في مزاد الشبكات غير الأرضية، والاستثمار في هذه التقنيات الحديثة لتعزيز الخدمات اللاسلكية المقدمة للعموم في المملكة.