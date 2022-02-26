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جديد المحليات > “التنمية السياحية”: غلق باب التقدم لبرنامج تطوير الخريجين 13 مارس
26/02/2022   2:38 م

“التنمية السياحية”: غلق باب التقدم لبرنامج تطوير الخريجين 13 مارس

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أعلن صندوق التنمية السياحية، أن باب التقدم لبرنامج تطوير الخريجين مفتوح حتى 13 مارس المقبل، على أن يبدأ البرنامج يوم 15 مايو المقبل ومدته 12 شهرًا.

وأوضح الصندوق أن البرنامج يهدف لاكتساب الخريجين خبرة واسعة في قطاع السياحة وتنمية المهارات الشخصية والمهنية من خلال المزايا التي يقدمها البرنامج.

وأشار إلى أن المشاركين يحصلون على مكافآت شهرية، مع التسجيل في التأمينات الاجتماعية، واستكمال مشاركتهم في برامج تدريبية بأفضل الجامعات عقب إتمام البرنامج، بالإضافة إلى إتاحة مشاركتهم في قيادة المشاريع السياحية. وفق “أخبار 24”.

ودعا الصندوق الراغبين للالتحاق بالبرنامج للتسجيل عبر الموقع https://career.tdf.gov.sa/.

“التنمية السياحية”: غلق باب التقدم لبرنامج تطوير الخريجين 13 مارس

جديد المحليات
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