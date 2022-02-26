طقس اليوم: انخفاض بدرجات الحرارة على شرق ووسط المملكة.. وسحب رعدية على تلك المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت) التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز، أنه ستكون هناك فرصة لظهور سحب رعدية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة، يستبق بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.
ونوه إلى أنه يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، ويستمر الانخفاض على بقية مناطق المملكة، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب الباكر على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.