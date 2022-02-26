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رياضة > “هاسي” لم يستقر على تشكيل “الأهلي” أمام “الاتحاد”
26/02/2022   2:45 م

“هاسي” لم يستقر على تشكيل “الأهلي” أمام “الاتحاد”

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أفادت مصادر بأن المدير الفني لفريق الأهلي، بيسنيك هاسي، لم يستقر بعد على التشكيل الذي سيخوض به الديربي.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن هاسي درّب اللاعبين خلال الأيام الماضية على طريقتين، كانت الأولى بخطة 4ـ3ـ3 التي لعب بها خلال المباريات الماضية، والأخرى بوجود ثلاثة قلوب دفاع في التشكيلة الأساسية.

وأتمت المصادر تصريحاتها بالتنويه إلى أن هاسي سيُحدد التشكيل بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني ظهر اليوم (السبت)، لافتة إلى أنه ينوي إجراء بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري.

“هاسي” لم يستقر على تشكيل “الأهلي” أمام “الاتحاد”

رياضة
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