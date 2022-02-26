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رياضة > “إيغالو” يكشف عن أفضل لاعب زامله خلال مسيرته
26/02/2022   2:45 م

“إيغالو” يكشف عن أفضل لاعب زامله خلال مسيرته

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كشف محترف الهلال، النيجيري أوديون إيغالو، عن أفضل لاعب زامله خلال مسيرته حتى الآن، مؤكدًا أنه يتواجد حاليا ضمن دوري قوي للغاية.

وقال إيغالو في تصريحات لموقع “daily post” النيجيري، إن برونو فيرنانديز هو أفضل لاعب كرة قدم لعب معه في مسيرته حتى الآن.

وأضاف: “أعتقد أن الدوري السعودي هو دوري قوي للغاية وهناك صراع بين الفرق، ولكن لا يمكنك مقارنته بالدوري الإنجليزي”.

وتابع: “أنا أستمتع بوقتي هنا بالسعودية وكل شيء يسير على ما يُرام، أُحرز بعض الأهداف والفريق يعمل بشكل جيد، أنا سعيد من أجل ذلك”. وفق “أخبار 24”.

وخاض إيغالو تجربة سابقة في مانشستر يونايتد خلال موسم 2020-2021، حيث لعب بجوار البرتغالي فيرنانديز.

ولعب إيغالو 23 مباراة بقميص فريق مانشستر يونايتد، وقد سجل 5 أهداف خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.

“إيغالو” يكشف عن أفضل لاعب زامله خلال مسيرته

رياضة
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