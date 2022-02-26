مقارنة بالأرقام.. “السومة” في مواجهة “حمدالله” هذا الموسم قبل الديربي

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة أمام الأهلي، غدًا السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري المحترفين.
ويتصدر الاتحاد جدول المسابقة برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، أما الأهلي يمتلك 25 نقطة من 21 مباراة في المركز التاسع.
ويتفوق محترف الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، في عدد الأهداف أمام منافسه مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة.
وخاض السومة 17 مباراة هذا الموسم بواقع 1441 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفا.
ويملك 21 تسديدة على المرمى بدقة تسديد تصل إلى 42% ودقة تمرير بنسبة 64.4%، ولم يحصل على أي ركلة جزاء، لكنه سجل 3 ركلات بنجاح. وفق “أخبار 24”.
وعلى الجانب الآخر، خاض حمدالله 11 مباراة هذا الموسم بواقع 812 دقيقة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا.
ويملك حمدالله 16 تسديدة على المرمى بدقة تسديد 55% ودقة تمرير 72.6% وحصل على ركلتي جزاء ، لكنه سجل 3 ركلات بنجاح.