محترف الهلال يكشف عن وجهته المقبلة حال رحيله عن دوري المحترفين

تحدث محترف الهلال البرازيلي ميشيل ديلغادو، عن وجهته القادمة في حال رحيله عن دوري المحترفين.
وقال ميشيل عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، إنه يملك وعدًا من ماركوس براز نائب رئيس نادي فلامنجو بالعودة في المستقبل القريب.
وأضاف: “من الأندية التي أرغب باللعب لها في المستقبل هو نادي سانتوس لتحقيق حلم والدي الذي يتمنى رؤيتي مع سانتوس”.
وتابع: “هناك أمور كثيرة مختلفة بين السعودية والبرازيل من ناحية القيود في بعض الأمور فنحن في البرازيل ليس لدينا أي قيود”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “من ناحية الدين أيضاً هم لديهم معتقداتهم وتوجد قيود دينيه لا يتجاوزونها، ولكن الرائع هو أنهم يحترمون معتقداتنا”.