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جديد المحليات > يُشاهد بالعين المجردة.. منظر بديع في سماء المنطقة العربية غدًا قبل شروق الشمس
26/02/2022   5:17 م

يُشاهد بالعين المجردة.. منظر بديع في سماء المنطقة العربية غدًا قبل شروق الشمس

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يشاهد سكان الوطن العربي فجر يوم غد (الأحد)، أحد المناظر السماوية البديعة، قبل شروق الشمس بحوالي ساعتين ونصف، إذ سيمر القمر بالقرب من كوكبي المريخ والزهرة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن انتظام هلال القمر مع الزهرة شديد السطوع والمريخ الباهت سيكون على قبة السماء بالأفق الجنوبي الشرقي وهي مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة إلى معدات رصد.

وأشار أبو زاهرة إلى أن القمر سيكون أقرب إلى المريخ، إذ سيفصل بينهما حوالي 3 درجات ما يعني أن المسافة الظاهرية بينها واسعة جدًا ليظهرا معًا في مجال رؤية التلسكوب. وفق “أخبار 24”.

يُشاهد بالعين المجردة.. منظر بديع في سماء المنطقة العربية غدًا قبل شروق الشمس

جديد المحليات
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