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رياضة > بالفيديو.. أول تعليق من الأمير سعود بن سلمان بعد تتويجه بـ”كأس السعودية 2022″
26/02/2022   10:32 م

بالفيديو.. أول تعليق من الأمير سعود بن سلمان بعد تتويجه بـ”كأس السعودية 2022″

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علق الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، على تتويجه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببطولة كأس السعودية للفروسية 2022 في نسختها الثالثة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض.

وفاز الجواد “إمبلم رود” للمالك الأمير سعود بن سلمان، ومدربه متعب الملوح، وخياله وجبرتو راموس، بسباق الفئة 1 وقيمة الجائزة 20 مليون دولار.

وقال الأمير سعود بن سلمان: “الحمد لله على أن الفوز جاء في السعودية، والحمد لله أيضًأ أن الكأس بقيت في السعودية، وأهدي هذا الفوز لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وإلى والدتي وللشعب السعودي جميعا”.

وأوضح: “الفوز بكأس السعودية جاء أولا بتوفيق من الله، ثانيا الشوط كان قويا، وكان لدي إحساس بفوز إمبلم رود، وهو يحب المسافات البعيدة وكنا متفقين أننا نعمل على أن إمبلم رود يذهب إلى كأس السعودية.. وأشكر الخيال وجبرتو راموس، والمدرب أحمد عبد الواحد، ومتعب الملوح”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “توقعت فوز إمبلم رود، وقلت للمدرب أحمد عبد الواحد أمس، إذا في أحد يكسب سيكون إمبلم رود، لأنه يسابق بشكل قوي.. والحمد لله حققنا الأفضل”، مضيفا: “ولي العهد هو أكبر داعم لنا.. ونسعى لتقديم الأفضل بتوجيهاته”.

بالفيديو.. أول تعليق من الأمير سعود بن سلمان بعد تتويجه بـ”كأس السعودية 2022″

رياضة
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