شهدت كأس السعودية لسباقات الخيل، التي انطلقت مساء أمس (الجمعة) في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، حضوراً مميزاً وإثرائياً.
جناح القهوة السعودية
شهد جناح ” القهوة السعودية” إقبالاً للزوار الذين عاشوا رحلة معرفية تنقلت ما بين التقسيمات الجغرافية للاطلاع على تنوع القهوة السعودية وثرائها وقيمتها الثقافية، من خلال معرفة أنواع التحميص والبهارات التي تتميز بها كل منطقة من مناطق المملكة، بداية من جنوب المملكة ثم المنطقة الغربية وصولاً للوسطى ثم الشرقية وانتهاءً بالمنطقة الشمالية. وفق “أخبار 24”.
جناح خيل ورجال
لفت العمل الفني ” مسيرة ” الأنظار وهو الذي يحاكي ارتباط ملوك المملكة السبعة بالخيل، باستخدام أساليب النمط المفاهيمي الإدراكي، ومتحف التراث للخيل الذي يتناول علاقة الجزيرة العربية بالخيل منذ العصور القديمة، بالإضافة لبقية الخيول من أنحاء العالم.
وشمل الجناح معرض استعراض كؤوس سباقات الخيل التي صممتها وزارة الثقافة ” كأس نيوم، كأس البحر الأحمر، كأس نادي سباقات الخيل، كأس العبّية للخيل العربية الأصيلة، سباق الديربي السعودي، كأس الرياض للسرعة، وكأس السعودية”.