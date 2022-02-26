منها أحياء في مكة وجدة.. إصدار 7 صكوك للمناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة

كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، عن إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، تجاوزت مساحتها الإجمالية 3.780 مليون متر مربع.
وشملت الصكوك التي أصدرت، صكّين لحي” قوز النكاسة” وحي “الكدوة “بمكة، و5 صكوك لحي “غليل ” وحي” بترومين” في محافظة جدّة.
وبيّن بافقيه أنَّ الهيئة أسهمت في معالجة التحديات والمشكلات التي واجهت 10 من المشاريع التنموية والمخططات السكنية في عدد من مناطق المملكة، بعضها في مكة المكرمة مثل:(مشروع جبل عمر، وطريق الملك عبد العزيز (مسار)، إضافة إلى قوز النكاسة ، والكدوة).
وأوضح أن تلك المشاريع واجهت تحديات وعقبات وقفت حجر عثرة أمام استكمالها، ومن هذه التحديات والمعوقات وجود تداخل ملكيات عقارية خاصة مع ملكيات حكومية، وعدم وجود صكوك تملّك لعددٍ من المواقع.
وأشار بافقيه إلى أن الهيئة قامت بدراسة تلك المعوقات، وخرجت بحلولٍ مبتكرة تسهم في وضع هذه المشاريع التنموية في مسارها الصحيح، بإصدار صكوك موحدة لكل من هذه المشاريع، مثمناً تعاون وتكامل أدوار المنظومة الحكومية مما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة لعقارات الدولة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنَّ تلبية احتياج الجهات الحكومية من العقارات (المباني – والأراضي) يعدُّ إحدى المهام الرئيسية التي تعمل الهيئة عليها وفق مبادرات استراتيجية تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة، وترفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.
وكشف بافقيه عن تخصيص ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ 24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارًا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِّ للمنظومة الحكومية.