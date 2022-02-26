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جديد المحليات > “التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ12
26/02/2022   10:31 م

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ12

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أعلنت وزارة التعليم العام، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثاني عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت أن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، سوف يبدأ في الـ7.30 صباحًا، ويعاد على مدار اليوم.

وأشارت إلى أن الجدول الخاص بدروس الحصص اليومية للتربية الخاصة سيكون عبر قنوات “عين” في بث مباشر بدءًا من الساعة 7.30 صباحًا، ويعاد طوال اليوم.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ12

جديد المحليات
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