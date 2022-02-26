“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ12

أعلنت وزارة التعليم العام، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثاني عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، سوف يبدأ في الـ7.30 صباحًا، ويعاد على مدار اليوم.
وأشارت إلى أن الجدول الخاص بدروس الحصص اليومية للتربية الخاصة سيكون عبر قنوات “عين” في بث مباشر بدءًا من الساعة 7.30 صباحًا، ويعاد طوال اليوم.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الـ 12، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hqK5
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/w1Cx0vDoJA
— قناة عين (@iEN_tv) February 26, 2022
وفق “أخبار 24”.