رسميًا.. “أوزونيدس” يقود الفيصلي حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الفيصلي، الأحد، التعاقد مع مارينوس أوزونيدس المدرب اليوناني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد موسماً إضافياً.
وأعلن مجلس إدارة نادي الفيصلي، برئاسة فهد المدلج، إنهاء عقد المدير الفني البرتغالي، لفريقه دانييل راموس بالتراضي بين الطرفين.
وكان الفيصلي، قد تعاقد في شهر أكتوبر الماضي، مع البرتغالي راموس لمدة موسمين خلفًا للإيطالي باولو تراميزاني.
ويحل الفيصلي في المركز الثالث عشر بسلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بـ21 نقطة، كما فقد فرصة المحافظة على لقب كأس الملك، إثر خسارته أمام الهلال في ثمن النهائي. وفق “أخبار 24”.