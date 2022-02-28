بالفيديو والصور.. “الصحة” تطلق مستشفى “صحة” الافتراضي الأول من نوعه بالشرق الأوسط

دشن وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومحافظ الهيئة العامة للحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، اليوم (الإثنين)، مستشفى صحة الافتراضي، الذي يأتي متوافقًا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع الوطني المهم يعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية في خدمة المواطنين.
وقال وزير الصحة: “هذا المستشفى هو مثال لتسخير أحدث تقنيات الرعاية الصحية الافتراضية بشكل نوعي لتسهيل الحصول على الخدمات التخصصية في الوقت المناسب وفي أوسع انتشار ممكن”.
وأشار إلى أن هذا المشروع يستوعب حوالي 500 ألف مستفيد في العام، ويقدم 34 تخصصًا دقيقًا وفرعيًا، وسوف يسهل على المواطن الحصول على الاستشارات والتوصل إلى حلول تغنيه من مشقة انتقاله إلى المستشفى، من خلال تواصله مع الأطباء عن بُعد، إضافةً إلى نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في كافة المدن والقرى عبر الطب الاتصالي.
من جهته أكد مساعد وزير الصحة للخدمات العلاجية والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، أن مستشفى الصحة الافتراضي يأتي ضمن الرؤية التي نسير باتجاه تحقيقها، ضمن مجموعة من الخطط والبرامج الصحية التي تقودها وترعاها السياسات الموجودة في المملكة، لينعم المواطن والمقيم في هذا البلد بأفضل وأحدث التقنيات والخدمات الصحية.
وأضاف أن هذا المستشفى يعد الأول من نوعه في الإقليم والشرق الأوسط الذي يقدم هذه النوعية من الخدمات، وسيواصل مدّ جسور التعاون والتكامل ليواصل تقديم خدماته بشكل مستمر ومتقدم ومتطور في المراحل القادمة.
وأشار إلى أن هذا المستشفى سيكون منطقة تجمع خبرات أفضل الاستشاريين وأفضل الممارسين الصحيين وأكثرهم تخصصًا في التخصصات النادرة والمعقدة ليقوموا بتقديم أفضل الخدمات للجميع، وأن المواطن سيستفيد في جميع المناطق من هذه الخدمات التي يقدمها المستشفى لتأتي إما مباشرة لرعاية وخدمة المستفيد الذي يحتاج إلى رعاية ويقدمها المستشفى بخصوصية أو من خلال دعم المنظومة التي يتلقى المستفيد منها الخدمة الصحية.
وتابع أن المستشفى يقوم بالتعاون مع شبكة تتجاوز 130 مستشفى وبعدد من التخصصات النادرة الذي يجعله الأكبر من نوعه في العالم، وهذا الرقم من المستشفيات حول جغرافية المملكة يعد خطوة وميزة وريادة للمملكة.
وعقب التدشين قام وزير الصحة ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ الهيئة العامة للحكومة الرقمية بجولة في أقسام المستشفى الافتراضي، واطلعوا على جميع الخدمات التي يقدمها للمرضى، واستمعوا إلى شرح مفصل حول تلك الخدمات.
يذكر أن الخدمات التي يقدمها المستشفى تشمل الخدمة الافتراضية لمرضى كهربائية الدماغ، والعيادات الافتراضية، والخدمة الافتراضية لمرضى السكتة الدماغية، والخدمة الافتراضية لمرضى العناية الحرجة، والخدمة الافتراضية للأشعة. وفق “أخبار 24”.
كما يهدف المستشفى إلى استخدام أحدث تقنيات العلاج، والتوسع في توظيف الروبوتات الطبية، واستثمارها، لتوفير الوقت والجهد لتخفيف مشقة السفر والتنقل، وللحالات الحرجة التي تتطلب استشارات متخصصة ودقيقة وسريعة مع تسهيل توفير الخدمات الصحية بالمنزل، كما يسهم المستشفى الافتراضي في نقل الخبرات إلى الأطباء حديثي التخرج لرفع الكفاءة وتعزيز الخدمات الطبية وإتاحة الوصول إليها في جميع أنحاء المملكة، كما يستقبل الطلبات والاستفسارات من كافة المستشفيات عبر العيادات التخصصية المختلفة مما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة في سرعة وسهولة الوصول الى الخدمة.
ندشن اليوم #مستشفى_صحة_الافتراضي 🇸🇦
كإنجاز نوعي يأتي بدعمٍ كريم من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وبحضور أخي @aalswaha وأخي @ahmedalsuwaiyan
حيث يتصل المستشفى الافتراضي بأكثر من 130 مستشفى حول المملكة. pic.twitter.com/QJaU3ulgSY
— فهد الجلاجل (@FahadAlJalajel) February 28, 2022