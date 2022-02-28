قبل أيام من مواجهة النصر.. إصابة قائد الهلال سلمان الفرج ونقله إلى المستشفى

كشفت مصادر صحفية، مساء الأحد، عن إصابة قائد فريق الهلال، سلمان الفرج، قبل أيام من مواجهة النصر الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال برنامج “الحصاد الرياضي” إن سلمان الفرج تعرّض لالتهابات في الصدر، وتم وضعه على أنبوبة أكسجين، والإثنين ستحدد مشاركته من عدمها أمام النصر الخميس المقبل.
وأثار سلمان الفرج، قلق جماهير الهلال، بعد أن نشر شقيقه مقطع فيديو للاعب من داخل المستشفى، بعد تعرّضه لإصابة في المران، وظهر وهو يرتدي جهاز التنفس، ويضع المحاليل في يده، وكتب شقيق الفرج: “ألف سلامة ما تشوف شر”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الهلال لمواجهة نظيره النصر، يوم الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك، في قمة مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.