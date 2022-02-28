“المراعي” تحصل على أعلى تقييم من “هيئة الغذاء الدواء” في الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء

حصلت مرافق التصنيع في شركة المراعي، وهي “مصانع المراعي بالخرج، ومصنع المخابز الغربية فرع الخرج، ومصنع المراعي لأغذية الأطفال”، على أعلى تقدير (A+) المميز من الهيئة العامة للغذاء والدواء وذلك ضمن “برنامج تقييم”، لتقييم المنشآت الغذائية في المملكة.
وجاء حصول مصانع المراعي على أعلى درجات التقييم وفقا لبرنامج هيئة الغذاء والدواء بعد التأكد من التزام مصانع المراعي باشتراطات سلامة الغذاء.
وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي:”إنّ المراعي، باعتبارها واحدة من الشركات الغذائية الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، تضع سلامة الأغذية وأمنها في صميم كل ما تقوم به لضمان تقديم أفضل المنتجات يوميًا لملايين المستهلكين الذين يثقون بعلامتها التجارية.”
وتابع العتيبي: ” إن حصول المراعي على أعلى تقييم يمكن أن تحصل عليه منشأة تصنيع غذائي يعزز وعدنا الدائم بـ “جودة تستحق الثقة” للملايين من العملاء لأكثر من أربعة عقود مستمرة داخل وخارج المملكة .”
يُذكر أن برنامج تقييم الذي خضعت له مصانع المراعي وفقا لمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء جاء لتقييم المنشآت الغذائية في المملكة، ودعم برامج السلامة في مصانع الأغذية، ويعمل على رفع مستوى التنافسية بين المنشآت، وتعزيز سمعة وجودة المنتج المحلي داخل المملكة وخارجها، وزيادة ثقة المستهلك وضمان سلامة غذاءه، فضلاً عن تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل وتقييم الوضع العام للمصانع الغذائية بالمملكة.
جديرُ بالذكر أن شركة المراعي تعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، ويستهلك منتجاتها أكثر من 42 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.