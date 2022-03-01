نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الخارجية” ترحب بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بتصنيف ملـيشيا الحـوثي جماعة إرهـابية
01/03/2022   8:22 ص

“الخارجية” ترحب بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بتصنيف ملـيشيا الحـوثي جماعة إرهـابية

+ = -
807

رحبت وزارة الخارجية بإصدار مجلس الأمن الدولي يوم أمس (الإثنين)، قراراً صّنف فيه مـليشيا الـحوثي كجماعة إرهـابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلـحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الـمليشيا بعد أن كان مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الوزارة عن تطلعاتها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال المـليشيات وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطرها، وإيقاف تزويد هذه المنظمة بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلـحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.وفق “أخبار 24”.

وجددت تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

“الخارجية” ترحب بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بتصنيف ملـيشيا الحـوثي جماعة إرهـابية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200674.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.