الأمير بندر بن خالد يوضح كيف حصل كأس السعودية على الاعتراف الدولي.. وسبب حجب الجائزة عن الفائز بالنسخة الأولى

أوضح المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، كيف حصل كأس السعودية على الاعتراف الدولي فئة أعلى مستوى، وسبب حجب الجائزة عن الفائز بالنسخة الأولى.
وقال الأمير بندر إن المملكة قدمت عملاً مميزاً على المستوى الفني ومستوى الجياد المشاركة لمكتب التقييم بالاتحاد الدولي؛ من أجل اعتماد سباق كأس السعودية للخيل.
وأشار خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنهم استقطبوا أفضل الجياد للمشاركة في السباق إضافة إلى وجود البنية التحتية المناسبة.
وبيّن أن سبب حجب الجائزة عن الفائز بالنسخة الأولى من كأس السعودية الأمريكي “ماكسيم سيكورتي”، يرجع إلى أن الحصان كان يُعطى مواد محظورة قبل شهرين من بداية السباق حسب ما أفادت به الحكومة الأمريكية، وهو ما يتعارض مع النظام الدولي ونظام كأس السعودية.وفق “أخبار 24”.
وحول مخاوف المنتجين المحالين، أكد أن كأس المؤسس دائماً للإنتاج المحلي ولن يتغير، مشيراً إلى أن الأشواط المخصصة للسباق المحلي ارتفع عددها وجوائزها أيضاً خلال الـ 3 سنوات الماضية.
الأمير “بندر بن خالد الفيصل” رئيس هيئة الفروسية يشرح رحلة حصول #كأس_السعودية على الاعتراف الدولي فئة أعلى مستوى #بندر_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/WiwoOVF4Zf
— في الصورة (@almodifershow) February 28, 2022
الأمير “بندر بن خالد الفيصل” رئيس هيئة الفروسية يوضح سبب حجب الجائزة عن الفائز بالنسخة الأولى من #كأس_السعودية #بندر_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/Tc6fs9BzY6
— في الصورة (@almodifershow) February 28, 2022
#المديفر ينقل لرئيس هيئة الفروسية مخاوف المنتجين المحليين.. والأمير بندر يرد بكل وضوح #بندر_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/YBbEMKS038
— في الصورة (@almodifershow) February 28, 2022