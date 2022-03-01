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جديد المحليات > الأمير بندر بن خالد يوضح كيف حصل كأس السعودية على الاعتراف الدولي.. وسبب حجب الجائزة عن الفائز بالنسخة الأولى
01/03/2022   8:22 ص

الأمير بندر بن خالد يوضح كيف حصل كأس السعودية على الاعتراف الدولي.. وسبب حجب الجائزة عن الفائز بالنسخة الأولى

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أوضح المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، كيف حصل كأس السعودية على الاعتراف الدولي فئة أعلى مستوى، وسبب حجب الجائزة عن الفائز بالنسخة الأولى.

وقال الأمير بندر إن المملكة قدمت عملاً مميزاً على المستوى الفني ومستوى الجياد المشاركة لمكتب التقييم بالاتحاد الدولي؛ من أجل اعتماد سباق كأس السعودية للخيل.

وأشار خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنهم استقطبوا أفضل الجياد للمشاركة في السباق إضافة إلى وجود البنية التحتية المناسبة.

وبيّن أن سبب حجب الجائزة عن الفائز بالنسخة الأولى من كأس السعودية الأمريكي “ماكسيم سيكورتي”، يرجع إلى أن الحصان كان يُعطى مواد محظورة قبل شهرين من بداية السباق حسب ما أفادت به الحكومة الأمريكية، وهو ما يتعارض مع النظام الدولي ونظام كأس السعودية.وفق “أخبار 24”.

وحول مخاوف المنتجين المحالين، أكد أن كأس المؤسس دائماً للإنتاج المحلي ولن يتغير، مشيراً إلى أن الأشواط المخصصة للسباق المحلي ارتفع عددها وجوائزها أيضاً خلال الـ 3 سنوات الماضية.

الأمير بندر بن خالد يوضح كيف حصل كأس السعودية على الاعتراف الدولي.. وسبب حجب الجائزة عن الفائز بالنسخة الأولى

جديد المحليات
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