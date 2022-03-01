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جديد المحليات > فيديو للملك فهد يوضح طلب الاتحاد السوفيتي عندما أرادت المملكة إهداء مصاحف للمسلمين هناك
01/03/2022   8:22 ص

فيديو للملك فهد يوضح طلب الاتحاد السوفيتي عندما أرادت المملكة إهداء مصاحف للمسلمين هناك

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نشر حساب الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، مقطع فيديو نادرًا لجلسة حوارية، شارك فيها الملك الراحل.

وأوضح الفيديو الملك فهد وهو يروي كواليس طلب الاتحاد السوفيتي منه أن تأتي الطائرات السوفيتية إلى جدة لحمل المصاحف التي كانت تنوي المملكة إرسالها للمسلمين في الاتحاد السوفيتي.

وأكد أن الطلب الروسي أثار تساؤلًا حول أسباب طرحه، وهو ما رد عليه رئيس الاتحاد السوفيتي قائلًا: “أريد أن يُقال إننا نقلنا المصاحف للمسلمين”، الأمر الذي رحبت به المملكة، خاصة أن هذا الطلب كان الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد السوفيتي.

وفق “أخبار 24”.

فيديو للملك فهد يوضح طلب الاتحاد السوفيتي عندما أرادت المملكة إهداء مصاحف للمسلمين هناك

جديد المحليات
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