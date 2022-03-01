تطور جديد في أزمة نسخة دوري أبطال آسيا 2023

كشفت مصادر، اليوم (الثلاثاء) عن آخر تطورات أزمة النسخة بعد المقبلة من منافسات دوري أبطال آسيا (2023).
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من المقرر أن يرسل للاتحادات الأعضاء خطابًا يترك من خلاله لهم، حرية ترشيح الفرق المشاركة في دوري الأبطال 2023 دون التقيد بالمراكز في المسابقات المحلية.
وأوضحت المصادر، أن الاتحاد الآسيوي وقع في مأزق بعد تغيير أجندة البطولة، إذ ستنتهي النسخة المقبلة (2022) في فبراير 2023، فيما ستكون مواعيد النسخة التالية ما بين سبتمبر ومايو 2023، ما يعني ضيق المشاركة لأبطال موسم 2022.
وأضافت المصادر، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يفكر في صيغة مرضية وعادلة بعد خطاب الآسيوي، وربما يختار بطل الدوري ووصيفه للوسمين، كل على حدة وفيما لو تكرر أحدهما يتم اختيار صاحب المركز التالي في الموسم الأخير.
فيما ظهر اقتراح باختيار الاتحاد أبطال الموسم فقط، على أن يتم إعلان هذة الخطوة مبكرًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.