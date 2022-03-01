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رياضة > النفيعي لجمهور الأهلي: اصبروا لن نهبط.. وأعدكم بتغيير كبير للموسم القادم
01/03/2022   8:22 ص

النفيعي لجمهور الأهلي: اصبروا لن نهبط.. وأعدكم بتغيير كبير للموسم القادم

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وجه رئيس النادي الأهلي، ماجد النفيعي رسالة إلى جمهور فريقه، وضح من خلالها عددًا من الأمور.

وقال النفيعي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أكشن مع وليد”: “اصبروا ولا يوجد تغيير في يوم وليلة، أنهينا 50% من أزمات الأهلي وبدأنا العمل للموسم القادم”.

وأضاف رئيس الأهلي: “لست سعيدًا باحتقان الجماهير ولن نهبط، لكن أعدكم بتغيير كبير للموسم القادم على مستوى اللاعبين المحليين والأجانب”.وفق “أخبار 24”.

وشدد ماجد النفيعي على أنه قد يتم تغيير المدرب بيسنيك هاسي، ولكنه ليس بقرار أكيد، وأنه لا يفضل تغيير المدربيين منتصف الموسم.

النفيعي لجمهور الأهلي: اصبروا لن نهبط.. وأعدكم بتغيير كبير للموسم القادم

رياضة
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