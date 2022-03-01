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جديد المحليات > بعد إصدار أكبر طابع بريد في العالم.. البريد السعودي: سيتم إصدار طوابع خاصة باليوم الوطني والحج
01/03/2022   8:22 ص

بعد إصدار أكبر طابع بريد في العالم.. البريد السعودي: سيتم إصدار طوابع خاصة باليوم الوطني والحج

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أكد مدير الاتصال المؤسسي بالبريد السعودي بندر الطعيمي، أن البريد نجح في إصدار أكبر طابع بريدي في العالم بمساحة 5.5 متر، وذلك بالتعاون مع موسم الرياض.

وأضاف الطعيمي في تصريحه لـ “أخبار 24″، أن إصدار وتصميم الطابع كان بجهود كوادر سعودية، وأن هذا الإنجاز يسجل باسم الوطن عامة، مشيراً إلى أن تسجيل الطابع البريدي في موسوعة جينيس مهم وحدث عالمي.

وبين أن الطوابع البريدية تستخدم لتخليد المناسبات الدينية والوطنية والتاريخية؛ حيث إن البريد أصدر الطابع الخاص ليوم التأسيس، وسيتم إصدار الطوابع الخاصة باليوم الوطني والحج، مؤكداً أن البريد السعودي لديه خطط وبرامج لجميع المناسبات القادمة.

وقدم الطعيمي شكره إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، لتعاون الهيئة في نجاح هذا الإنجاز العالمي من فكرة وتصميم وإخراج لكونه يحمل اسم موسم الرياض، منوهاً إلى التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للوطن.

بعد إصدار أكبر طابع بريد في العالم.. البريد السعودي: سيتم إصدار طوابع خاصة باليوم الوطني والحج

بعد إصدار أكبر طابع بريد في العالم.. البريد السعودي: سيتم إصدار طوابع خاصة باليوم الوطني والحج

بعد إصدار أكبر طابع بريد في العالم.. البريد السعودي: سيتم إصدار طوابع خاصة باليوم الوطني والحج

جديد المحليات
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