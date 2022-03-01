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جديد المحليات > أخرج ورقة من بين 60 وقال: “هذا المهم”.. الأمير بندر الفيصل يكشف تفاصيل اجتماعه مع ولي العهد لطرح تصور تطوير الفروسية
01/03/2022   8:21 ص

أخرج ورقة من بين 60 وقال: “هذا المهم”.. الأمير بندر الفيصل يكشف تفاصيل اجتماعه مع ولي العهد لطرح تصور تطوير الفروسية

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كشف مستشار الديوان الملكي ورئيس هيئة الفروسية، الأمير بندر بن خالد الفيصل، كواليس لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان لطرح تصور لتطوير قطاع الفروسية بالمملكة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية”، أنه أثناء انتظاره في مكتب ولي العهد، فوجئ بكم الأشخاص الذين ينتظرون مقابلة ولي العهد، وهو ما جعله يدرك أن جدول أعماله مزدحم، مشيرًا إلى أنه كان يرغب في إلغاء موعده مع ولي العهد، لاستشعاره بأن ما يقدمه لا يرقى للمستوى الذي من المفترض أن يكون عليه، مقارنة بحجم المشاريع والخطط التي يناقشها الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن تصور التطوير كان مكونًا من 60 ورقة، وتم اصطحاب نسخة مختصرة قدرها 15 ورقة لعرضها على ولي العهد، ليُفاجأ بانشغاله بقراءة التصور كاملًا، ثم أشار إلى إحدى الصفحات، وقال له: “هذا المهم.. سويلي هذه فقط”.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هذه الصفحة كانت تخص هيئة الفروسية، مؤكدًا أنه استشعر من اختيار ولي العهد لهذه الصفحة فقط، بأنه يقول له بطريقة مهذبة بأن يذهب لترتيب الأمور والعودة بأشياء أخرى.

أخرج ورقة من بين 60 وقال: “هذا المهم”.. الأمير بندر الفيصل يكشف تفاصيل اجتماعه مع ولي العهد لطرح تصور تطوير الفروسية

جديد المحليات
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