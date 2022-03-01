أمير عسير ينقل شكر القيادة لأسرة آل راجح لتنازلهم عن قـاتل ابنهم

نقل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لأسرة زامل مناحي آل راجح الشهراني رحمه الله، الذين تنازلوا عن قاتـل ابنهم لوجه الله دون شرط أو طلب.
واستقبل الأمير تركي وكيل الأسرة، محمد آل راجح، في مكتبه بديوان الإمارة، مؤكداً أن التنازل الذي قدمته الأسرة ووالدتهم لوجه الله، هو تأصيل لمعاني وقيم الدين الإسلامي الحنيف، ومثال حي يُقتدى به.
بدوره، قال آل راجح إن القيادة تحرص دائمًا على تلمُّس احتياجات المواطنين والوقوف إلى جانبهم في جميع المناسبات والأحداث، بما يؤكد تلاحمها مع المواطنين.وفق “أخبار 24”.
وتعود تفاصيل تنازل الأسرة عن قاتـل ابنهم عندما أجارت والدة المتـوفى القـاتل، وأمرت أبناءها بعدم التعرُّض له، حتى قامت بتسليمه للشرطة ثم أعلنت التنازل والعفو عنه لوجه الله تعالى دون شرط، مجسدة أنبل معاني الإنسانية وكتم الغيظ والإحسان لجارها الذي قـتل ابنها.