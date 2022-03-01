الأمير بندر بن خالد الفيصل يكشف أسباب عدم التحاقه بدراسة الطيران والظروف القاسية التي واجهها بسكن الجامعة

استعرض المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الفروسية، الأمير بندر بن خالد الفيصل، بعض المحطات البارزة في حياته بشكل عام، والحياة العلمية على وجه الخصوص.
وقال، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إنه كان يرغب في دراسة الطيران والالتحاق بالقوات الجوية، وهو ما وافق عليه والده الأمير خالد الفيصل، بشرط أن يكون بعد إتمام دراسته العلمية، الأمر الذي اتجه به للالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأضاف أنه كان يرغب في البداية بدراسة العمارة، إلا أن والده وجهه نحو دراسة علوم الحاسب الآلي، والتي كان يرى أنها مستقبل العلوم بشكل عام، وهو ما انصاع له الأمير بندر.
وأكد أنه عانى خلال المرحلتين المتوسطة والثانوية بسبب غياب التركيز، وهو ما استمر أيضًا في مرحلة الدراسة الجامعية، إلا أن إجادته للغة الإنجليزية ساعدته بشكل كبير في التغلب على بعض المصاعب المتعلقة بالدراسة مقارنة بأقرانه.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه كان يقطن بمساكن الجامعة طيلة فترة الدراسة هناك، حيث كان يتواجد خلال أول سنة دراسية في مساكن كانت مخصصة لعمال شركة “أرامكو”، وعانى فيها من ظروف معيشية قاسية، تمثلت في الحر والبرد الشديدين، بالإضافة إلى عدم وجود دورة مياه خاصة، لينتقل بعد العام الدراسي الأول إلى عمارات سكنية ضمن سكن الجامعة.
الأمير “بندر بن خالد الفيصل” يتحدث عن تجربته في مساكن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أثناء الدراسة #بندر_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/IlcVhfX6Ru
— في الصورة (@almodifershow) February 28, 2022
الأمير “بندر بن خالد الفيصل” يكشف سبب تحول رغبته من دراسة الطيران والالتحاق بالقوات الجوية إلى دراسة “علوم الحاسب الآلي”#بندر_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/h1qFmXyDH2
— في الصورة (@almodifershow) February 28, 2022