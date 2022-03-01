نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الأمير بندر الفيصل يكشف مصير إسطبلات الخيل بالجنادرية ويرد على شكاوى تأخير صرف الجوائز
01/03/2022   8:20 ص

الأمير بندر الفيصل يكشف مصير إسطبلات الخيل بالجنادرية ويرد على شكاوى تأخير صرف الجوائز

+ = -
235

قال رئيس الهيئة العليا للفروسية الأمير بندر الفيصل، إن هناك مخططًا جديدًا يتعلق بإسطبلات الخيل بالجنادرية سوف يستغرق سنوات، مبينًا أن الجنادرية نُقلت مسؤوليتها لجهات أخرى ولم تعد تحت تصرف نادي سباقات الخيل.

وأوضح الأمير بندر خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن ميادين المناطق تقع خارج مسؤولية نادي سباقات الخيل، لافتًا إلى أن كل ميدان له مجلس إدارة مستقل يدير الفعاليات والأنشطة.

ولفت إلى أن هناك برنامجًا على أعلى مستوى فيما يتعلق بكأس السعودية لجمال الحصان العربي، منوهًا إلى أن سباقات القدرة والتحمل يُعد لها برنامج شيق وضعته وزارة الرياضة.وفق “أخبار 24”.

وردًا على الشكاوى من تأخير صرف الجوائز، بيّن رئيس هيئة الفروسية أن المعامل تتأخر في رد نتائج الفحوصات، ولكن تصرف الجوائز بمجرد وصول النتيجة، مبينًا أن بعض الحالات يكون هناك احتجاج ويحدث تأخير في صرف الجوائز لحين البت فيها.

الأمير بندر الفيصل يكشف مصير إسطبلات الخيل بالجنادرية ويرد على شكاوى تأخير صرف الجوائز

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200696.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.