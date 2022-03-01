الأمير بندر الفيصل يكشف مصير إسطبلات الخيل بالجنادرية ويرد على شكاوى تأخير صرف الجوائز

قال رئيس الهيئة العليا للفروسية الأمير بندر الفيصل، إن هناك مخططًا جديدًا يتعلق بإسطبلات الخيل بالجنادرية سوف يستغرق سنوات، مبينًا أن الجنادرية نُقلت مسؤوليتها لجهات أخرى ولم تعد تحت تصرف نادي سباقات الخيل.
وأوضح الأمير بندر خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن ميادين المناطق تقع خارج مسؤولية نادي سباقات الخيل، لافتًا إلى أن كل ميدان له مجلس إدارة مستقل يدير الفعاليات والأنشطة.
ولفت إلى أن هناك برنامجًا على أعلى مستوى فيما يتعلق بكأس السعودية لجمال الحصان العربي، منوهًا إلى أن سباقات القدرة والتحمل يُعد لها برنامج شيق وضعته وزارة الرياضة.وفق “أخبار 24”.
وردًا على الشكاوى من تأخير صرف الجوائز، بيّن رئيس هيئة الفروسية أن المعامل تتأخر في رد نتائج الفحوصات، ولكن تصرف الجوائز بمجرد وصول النتيجة، مبينًا أن بعض الحالات يكون هناك احتجاج ويحدث تأخير في صرف الجوائز لحين البت فيها.
هناك مخطط جديد سوف يستغرق سنوات..
رئيس هيئة الفروسية يكشف مصير اسطبلات الخيل بالجنادرية
#بندر_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/vbF5WcMt7Z
— في الصورة (@almodifershow) February 28, 2022
#المديفر ينقل لرئيس هيئة الفروسية، الشكاوى من تأخير صرف الجوائز #بندر_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/cBEYHns1Mg
— في الصورة (@almodifershow) February 28, 2022