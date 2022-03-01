“الغذاء والدواء”: 6 نصائح للحفاظ على سلامة المياه المعبأة

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددًا من النصائح للمحافظة على سلامة المياه المعبأة.
وأوضحت الهيئة أنه عند تخزين المياه المعبأة تكون فترة الصلاحية للمنتج 12 شهرًا، لذا يفضل ألا تطول فترة التخزين أكثر من ذلك لكي لا تتعرض لأي تغيير في جودتها.
وأشارت إلى ضرورة تخزينها بعيدًا عن أية مواد سامة أو ضارة، وفي أماكن جيدة التهوية في درجة حرارة الغرفة وتكون الغرفة خالية من الروائح المميزة. وفق “أخبار 24”.
ونصحت بأن تكون العبوات بعيدة عن مصادر الحرارة المرتفعة وعن مصادر التلوث، وألا تتعرض إلى أشعة وحرارة الشمس وظروف الطقس الأخرى، لافتة إلى أنه عند استخدام عبوات المياه المعبأة “الجالون” تتم مراعاة المحافظة على نظافة البرادة وصيانتها بشكل دوري.