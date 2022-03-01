طقس الثلاثاء.. رياح وأتربة على الرياض ونجران والمدينة وأمطار محتملة على مرتفعات مكة وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
وأضاف أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية، سيستمر على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.