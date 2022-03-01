حكم قضائي بتعويض طفل أصيب في منتزه عام بسبب خلل في زلاجة

أعلن ديوان المظالم، اليوم (الثلاثاء)، صدور حكم إداري بالتعويض لصالح طفل أصيب في متنزه عام جراء إهمال الجهة المسؤولة عن المتنزه في القيام بواجب المراقبة والإشراف على المرافق العامة.
وجاء ذلك بعد رفع دعوى قضائية طالب فيها المدعي بإلزام الجهة المعنية بتعويضه جبرا لما لحق بابنه من ضرر بسبب سقوطه من أعلى الزلاجة بأحد المتنزهات لوجود ثقب كبير بها، وثبوت خطأ الجهة المسؤولة عن المتنزه وتقصيرها بواجبها في الإشراف والمراقبة على المرافق العامة.
كما ثبت في الدعوى أن سقوط الطفل لم ينشأ من عدم تناسب الزلاجة مع عمـره بل نشأ عن خلل تلك الزلاجة، وبناءً عليه صدر حكم بإلزام الـجهة المسؤولة عن الواقعة بالتعويض.وفق “أخبار 24”.