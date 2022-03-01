بدء عملية بناء سجل الأوامر لـ”النهدي الطبية” اليوم وتحديد النطاق السعري بين 119 و131 ريالاً

أعلنت شركتا الأهلي المالية و”إتش إس بي سي” العربية السعودية، بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة النهدي الطبية، تحديد النطاق السعري للطرح بين (119- 131) ريالا للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات ستبدأ اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) 01 مارس 2022 وتنتهي في 07 مارس 2022.
ومن المقرر أن تبدأ فترة الطرح الخاصة بشريحة الأفراد اعتبارا من الأحد الموافق 13 مارس 2022 ولمدة 3 أيام تنتهي الثلاثاء 15 مارس 2022، حيث سيخصص لهم 10% من إجمالي أسهم الطرح.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة “النهدي الطبية” كانت قد أعلنت طرح 39 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.