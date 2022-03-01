بالفيديو.. أفواج المعتمرين المصريين تنطلق إلى المملكة بعد توقف عامين

انطلقت 3 أفواج من المعتمرين المصريين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا.
وأفاد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكة، عادل حنفي، بأن عملية إصدار تأشيرات العمرة للمصريين بدأت بالفعل، مضيفا أن تكلفة أداء العمرة ستكون مرتفعة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، إذ تبدأ من 35 ألف جنيه.
وأكد أن هناك شروطا محددة لأداء مناسك العمرة، منها إجراء فحص “PCR”، أو مسحة طبية خلال 48 ساعة قبل السفر، بجانب التطعيم ضد فيروس كورونا داخل مصر، والحصول على “كيو آر”.
ولفت إلى أن المعتمر سيخضع فور وصوله للمملكة لحجر صحي مؤسسي داخل أحد الفنادق المعتمدة لمدة 3 أيام، وبعد ذلك سيقوم بإجراء مسحة طبية، وفي حال كانت نتيجة المسحة سلبية يمكنه استكمال رحلته لأداء العمرة.
ونوه بأن اشتراطات القدوم لأداء العمرة تتضمن أيضا الحصول على تأشيرة عمرة من خلال القنصلية العامة للمملكة سواء في القاهرة أو السويس أو محافظة الإسكندرية، ويكون إصدارها عبر إحدى شركات السياحة المعتمدة.
من جهته، أبدى عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، ناصر تركي، ثقته في الإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن الرعاية الصحية، والإجراءات الخاصة بقدوم المعتمرين.
ولفت، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، إلى أن اشتراطات قدوم المصريين لأداء العمرة تتضمن التطعيم ضد فيروس كورونا طبقا لتعليمات وضوابط التطعيم المعتمدة في المملكة.
وأضاف أن إجراءات مغادرة المعتمرين من المملكة تشمل عمل فحص”PCR”، كما يتم إجراءات فحص كورونا فور وصول المعتمر إلى بلاده، مع إجراء متابعة لمدة أسبوعين.
يذكر أن ذلك جاء بعد اتفاق الجهات المختصة بين البلدين على الإجراءات الخاصة بموسم العمرة بما يحافظ على صحة وسلامة المعتمرين.وفق “أخبار 24”.
فيديو | بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة #كورونا.. انطلاق أفواج من المعتمرين المصريين إلى المملكة لأداء العمرة #الإخبارية pic.twitter.com/uePOa3d5yh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2022