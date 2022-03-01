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جديد المحليات > “الصحة”: القهوة صديقة كل وقت.. والإفراط في تناولها يعرضك لـ6 مشكلات صحية بارزة
01/03/2022   1:34 م

“الصحة”: القهوة صديقة كل وقت.. والإفراط في تناولها يعرضك لـ6 مشكلات صحية بارزة

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أوصت وزارة الصحة محبي مشروب القهوة بالالتزام بالحد الطبيعي من الكافيين يوميا لتجنب أضرارها على الصحة العامة.

وأوضحت في رسائلها التوعوية أنه برغم أن القهوة صديقة إلا أن الحد الأقصى من الكافيين للشخص البالغ 400 ملجم يوميا، وهو ما يساوي 4 أكواب من القهوة السوداء.

وتحدثت عن 6 أعراض بارزة لزيادة الكافيين، تتمثل في الأرق والغثيان، والصداع وآلام الصدر، وتسارع نبضات القلب، والهلوسة، وصعوبة التنفس، وفقدان التحكم بالعضلات.

وأبانت أنه يمكن التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين بشرب الماء، وممارسة نشاط خفيف، وتناول الأغذية.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: القهوة صديقة كل وقت.. والإفراط في تناولها يعرضك لـ6 مشكلات صحية بارزة

جديد المحليات
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