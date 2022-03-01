“السديس” يؤكد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين خلال شهر رمضان

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، بوكلاء الرئيس العام بالمسجد الحرام، وذلك لمناقشة خطة واستعدادات الرئاسة لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
وأكد السديس خلال اللقاء أن الرئاسة حريصة على تحقيق أعلى درجات التميز في الخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمل على تطويرها، مشدداً على أهمية استشعار عظم المسؤولية، وقداسة المكان والزمان، وتأدية المهام الموكلة إليهم على الوجه الأمثل، وضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
وشدد على ضرورة تحديث الخدمات ورقمنتها ومواكبة إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للقاصدين وفق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة أيدها الله، وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.وفق “أخبار 24”.
ونوه على ضرورة التزام جميع الموظفين والعاملين في الرئاسة والمسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.