رسميا.. “ويفا” يقرر فسخ شراكته مع الراعي الروسي “غاز بروم”

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، اليوم الإثنين، فضّ شراكته بمفعول فوري مع عملاق الغاز الروسي “غازبروم”، أحد رعاته الرئيسيين منذ العام 2012، رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.
وقُدّرت قيمة العقد بـ40 مليون يورو سنوياً، وكانت تغطّي تكاليف دوري أبطال أوروبا والمسابقات الدولية التي ينظمها ويفا، إضافة إلى كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في العام 2024.
وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك اليوم الإثنين، عن إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.وفق “أخبار 24”.
ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علماً بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 مارس المقبل.