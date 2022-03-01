انسحاب نادي تشانغتشون ياتاي الصيني من دوري أبطال آسيا

أكد الاتحاد الصيني لكرة القدم انسحاب نادي تشانغتشون ياتاي من المشاركة في نسخة هذا العام من دوري أبطال آسيا.
وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، أنه تلقى تأكيدا بانسحاب النادي الصيني من الدوري، مضيفا أنه تم إلغاء مباراة الدور التمهيدي الثاني بين تشانغتشون ياتاي والفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول بين سيدني الأسترالي وكايا ايلويلو الفلبيني، والتي كانت مقررة يوم 15 مارس الحالي.
ولفت إلى أن الفائز من مباراة سيدني وكايا ايلويلو المقرر إقامتها في يوم 8 مارس الحالي سيحصل على بطاقة التأهل إلى المجموعة الثامنة، وسيلعب بجانب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني وهوانغ انه غيا لاي الفيتنامي.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مباريات المجموعة الثامنة ستقام على نظام التجمع في مدينة هوتشي منه في فيتنام، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل إلى 1 مايو المقبل.