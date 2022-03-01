الاتحاد الروسي يرد على عقوبات “فيفا” و”يويفا” بشأن المنتخبات والأندية المستبعدة

رد الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي (يويفا) بحق المنتخبات والأندية الروسية المستعدة لخوض مباريات ضمن كلا الاتحادين.
وانتقدت روسيا قرارات الاتحادين باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها الوطنية وأنديتها في المسابقات الدولية، واصفة إياها بـ”التمييزية”، في أعقاب الإجراءات المتخذة بحقها على خلفية غزو أوكرانيا.
وقال الاتحاد الروسي في بيان إن القرارات ذات طابع تمييزي واضح، ويضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول.
وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك اليوم الإثنين، عن إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.وفق “أخبار 24”.
ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علماً بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 مارس المقبل.