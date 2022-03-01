وزير الطاقة: 3 مليارات شخص ليس لديهم مصدر للطاقة.. ونتطلع لرفع إنتاجنا النفطي لـ13.5 مليون برميل

قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن أرقام الأمم المتحدة تؤكد أن ما يقارب من 3 مليارات شخص ليس لديهم أي مصدر فعلي للطاقة.
وأضاف، خلال تصريحاته لمجلة “التايم” الأمريكية، أن زيادة الطلب على النفط ستستمر في النمو أيضا، وأن المملكة تستهدف بحلول 2027 أن تصبح طاقتها الإنتاجية “13.4 – 13.5” مليون برميل يوميًا.
ولفت إلى أن المملكة عملت فيما يسمى بـ”اقتصاد الكربون الدائري”، حول كيفية تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية، مؤكداً أن المملكة تتطلع لخفض الانبعاثات لديها بأرقام جيدة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تحقيق الحياد الصفري قبل 2060 مرتبط بتطور تقنيات احتجاز الكربون، مضيفا أنه طالما كان في الإمكان بيع النفط أو الغاز والتعامل مع انبعاثات الكربون في الوقت نفسه فلا حاجة بأن تحصر الدولة نفسها بين خيار أو اثنين، مؤكدًا أن الأفضل هو أن تجعل خياراتها مفتوحة.