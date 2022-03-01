تحت شعار “سلامة الإنسان بناء ونماء” محافظ الخرج يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني بديوان المحافظة

دشّن محافظ الخرج أ /مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٧/٢٨هـ اليوم العالمي للدفاع المدني” تحت شعار ” سلامة الإنسان بناء ونماء ” بديوان المحافظة ، والذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام بحضور سعادة العقيد / خالد بن معاش العنزي مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج المكلف وعدد من منسوبي الدفاع المدني .
واستعرض مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج المكلف العقيد / العنزي أن اليوم العالمي للدفاع المدني مناسبة عالمية مهمة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وإبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الممتلكات و الأرواح ،والعمل على مراعاة متطلبات واشتراطات السلامة. واشار لعناية الدولة -ايدها الله-بتأمين أحدث الإمكانيات والتجهيزات لتحقيق أفضل الظروف لحماية المجتمع والممتلكات .
كما تم تقديم عرض مرئي يُحاكي شعار الفعالية التي سيتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني وتعزيز الوعي المجتمعي .كما يصاحب تلك المناسبة اقامة معرض داخل مسرح كليه التقنيه بالخرج خلال الفتره ٢٨ – ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣هـ.
بدوره قـدم محافظ الخرج شكره لسعادة العقيد العنزي ومنسوبي الدفاع المدني بالمحافظة على الجهود المتواصلة التي يبذلونها في مدن ومراكز وقرى الخرج، مشيداً بالدعم اللامحدود من القيادة -ايدها الله-للدفاع المدني والدور المهم والحيوي للدفاع المدني في توجيه وتوعية وإرشاد المجتمع لتحقيق الأمن والسلامة العامة.