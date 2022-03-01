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جديد المحليات > “الوزراء” يستحدث لجنة لصناعة اللقاحات والأدوية الحيوية لتنظيم وتطوير هذا القطاع
01/03/2022   5:07 م

“الوزراء” يستحدث لجنة لصناعة اللقاحات والأدوية الحيوية لتنظيم وتطوير هذا القطاع

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وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تشكيل لجنة باسم (لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية).

ونص قرار المجلس على أن يرأس هذه اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون هي الجهة المختصة في المملكة فيما يتعلق بتنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها.

وقرر المجلس إسناد مهام إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية وإعمارها، التي تزيد سعات إنتاجها اليومية على 5 آلاف متر مكعب، إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يستحدث لجنة لصناعة اللقاحات والأدوية الحيوية لتنظيم وتطوير هذا القطاع

جديد المحليات
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