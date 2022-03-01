سجلت مطلوبات المصارف من القطاع العام لشهر يناير تراجعا مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبلغت قيمتها أكثر من 559,5 مليون ريال، مقابل 575,8 مليون ريال بشهر ديسمبر الماضي.
وأظهرت، النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر يناير، أن قيمة الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة بلغت أكثر من 94,3 مليون ريال مقابل 95,07 مليون ريال في ديسمبر الماضي.
وأشارت النشرة إلى أن السندات الحكومية وشبه الحكومية بلغت في يناير 465,1 مليون ريال، في حين بلغت قيمتها في ديسمبر الماضي 480,7 مليون ريال.
كما أظهرت البيانات ارتفاع القروض العقارية من المصارف التجارية في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته من 533,4 مليون ريال إلى 568,8 مليون ريال.
وأشارت إلى أن قيمة القروض العقارية للأفراد بلغت في الربع الأخير من العام الماضي 445,7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة هذه القروض بالنسبة للشركات 123,1 مليون ريال.
وسجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ارتفاعا طفيفا في عدد العقود لشهر يناير الماضي مقاربة بالشهر الذي سبقه، من 16,087 إلى 16,442، في حين وصل حجم التمويل في ديسمبر الماضي 12,602 مليون ريال في حين بلغ في يناير الماضي 12,151 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.