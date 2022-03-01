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جديد المناطق > بأكثر من 100 دورية .. إطلاق دوريات حماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في عسير
01/03/2022   5:07 م

بأكثر من 100 دورية .. إطلاق دوريات حماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في عسير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إطلاق دوريات حماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في منطقة عسير؛ لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي.

وأضاف المركز أن عدد الدوريات بلغ أكثر من 100 دورية تغطي 5 مواقع بالمنطقة، إضافة إلى استخدام 5 طائرات بدون طيار، وذلك ضمن مشروع يشمل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار جهود المركز للمحافظة على الغابات والمتنزهات فيها عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات لتطبيق أنظمة الحماية بحسب الأنظمة المعتمدة محليا ودوليا في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.

بأكثر من 100 دورية .. إطلاق دوريات حماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في عسير

جديد المناطق
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