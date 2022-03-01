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01/03/2022   5:07 م

المنافسة مع “يوتيوب” تشتعل ..”تيك توك” تتيح نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق

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أعلنت شبكة “تيك توك” الاجتماعية إتاحتها للمستخدمين نشر مقاطع “فيديو” تصل مدتها إلى عشر دقائق بدلاً من الحد الأقصى الحالي البالغ ثلاث دقائق.

وجاءت تلك الخطوة بعد أقل من ثمانية أشهر على زيادة المدة القصوى من دقيقة واحدة إلى ثلاث، حيث سيساعد هذا التغيير على تمكين “تيك توك”، من إشعال المنافسة مع العملاق “يوتيوب”.

وأعرب الناطق باسم الشركة التابعة لمجموعة “بايت دانس” الصينية عن أمله أن توفّر هذه الخطوة المزيد من الفرص لمنتجي المحتوى على الشبكة في كل أنحاء العالم.وفق “أخبار 24”.

يذكر أنه في مارس الماضي، سعت “يوتيوب” أيضا إلى منافسة تيك توك على ملعبها من خلال إطلاق “يوتيوب شورتس” التي تتيح تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.

المنافسة مع “يوتيوب” تشتعل ..”تيك توك” تتيح نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق

مال وأعمال
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